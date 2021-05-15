معلومات عن مرض التصلب اللويحي وهذه أبرز أعراضه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة إن مريض التصلب اللويحي يمكنه الحصول على لقاح كورونا بعد استشارة الطبيب المعالج.

وفيما يلي تستعرض “متابعات الخليج 365” أبرز المعلومات عن هذا المرض:

التصلب اللويحي هو مرض مناعي مزمن يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي.

ويقدر عدد المصابين بـ التصلب العصبي المتعدد بنحو 2.3 مليون شخص مصاب حول العالم، فيما يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 1:3، كما أنه يؤثر في الغالب على فئة الشباب.

فيتامين د:

ويلعب فيتامين د دوراً هاماً في مكافحة المرض، حيث وجدت الأبحاث أن فيتامين د يلعب دوراً أشبه بالحارس ضد مرض التصلب اللويحي في الجسم عند الأشخاص السليمين.

ولأن الحرارة قد تزيد المرض سوءاً، ينصح المصابون بأخذ كفايتهم من فيتامين د من مصادر أخرى عدا الشمس، مثل: الحليب المدعم وعصير البرتقال وزيت كبد الحوت والبيض والتونا والسلمون.

أعراض عديدة:

وللمرض الكثير من الأعراض، مثل: الخدر والتنميل، مشاكل البصر، مشاكل في التوازن والحركة، تلعثم في الحديث، ولكن لا أعراض اعتيادية للمرض، لأنه قد يظهر عند كل مصاب على هيئة مختلفة وبأعراض مختلفة.

كما أن الأعراض قد تأتي وتذهب، وقد يتسبب المرض بفقدان المصاب السيطرة على جزء ما من الجسم ليستعيد السيطرة على ذات الجزء بعد فترة، مثل التحكم في المثانة، وتعتمد الأعراض الظاهرة وكيفية ظهورها على الأعصاب التي يقوم الجهاز المناعي لدى المصاب بمهاجمتها في كل مرة.



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