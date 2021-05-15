شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح شروط زواج المطلقة مجدداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، شروط زواج المرأة المطلقة وعقد قرانها مجددا، مشيرة إلى أنه لا بد من تقديم صك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد.

ويذكر أن صك الطلاق يدوّن فيه رقم الصك وتاريخه، وفي حال عدم وجوده فيمكن مراجعة الجهة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد.

وأضافت الوزارة : أما في حالة إصدار بدل فاقد لأي صك، فيمكن مراجعة المحكمة التي أصدرت الصك بعد حجز موعد وطلب بدل مفقود.