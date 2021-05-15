حملة تسويقية لبرنامج صُنع في السعودية تهدف الأسواق العالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت معلومات أنه سيتم إطلاق حملة تسويقية دولية لبرنامج صُنع في السعودية تستهدف الأسواق العالمية، تُستكمل مع نهاية الربع الثاني من العام المقبل، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

أسواق دولية:

من المقرر أن تتجه الحملة التسويقية في الأسواق الدولية الحالية ذات الأولوية، وتبدأ من الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بعد أن أعلن مؤخراً وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف، إطلاق البرنامج برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، في مبادرة تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ووفقاً للمعلومات، فإن رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منحت البرنامج مصداقية عالية لدى المستهلك والمجتمع الاقتصادي محلياً ودولياً، وسرّعت من عملية انضمام الشركات لتبلغ، حسبما أُعلن، ما يفوق 850 شركة في أسبوع واحد، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في صُنع في السعودية وتوافق أهدافها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيكون تأثير برنامج صُنع في السعودية على عدة مستويات أهمها تكاتف المجتمع الصناعي والتجاري لدعم المنتجات الوطنية، وكذلك تعزيز الهوية السعودية من خلال استهلاك المنتج ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الصورة الذهنية عن المملكة عالمياً.

اهتمام بالصناعة الوطنية:

ويأتي البرنامج من منطلق اهتمام وحرص الحكومة السعودية بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأكيد زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.



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