محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال تعاملات اليوم السبت 15 مايو/أيار 2021، بالتزامن مع تحسن أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم السبت 221.72 ريال (59.13 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة)، مسجلا 194.01 ريال (51.73 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى 166.29 ريال (44.34 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، إلى 129.34 ريال (34.49 دولار)

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة 6896.25 ريال (1839 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1552.04 ريال (413.88 دولار).

وصعد الذهب من أدنى مستوى في أسبوع، الجمعة، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت توقعات رفع أسعار الفائدة مبكرا.

كما صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.74% إلى 1840.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ السادس من مايو أيار عند 1811.74 دولار.