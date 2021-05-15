الجمارك: للمواطن الحق في استيراد سيارتين فقط خلال السنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ للمواطن الحق في استيراد سيارتين فقط خلال السنة (12 شهرًا).

مركبتان:

ورد حساب اسأل الجمارك التابع للهيئة على موقع تويتر على استفسار في هذا الشأن وقال إن لكل مواطن الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرًا)، ويتم احتسابها من تاريخ شراء المركبة الأولى.

الرسوم الجمركية:

ولفتت إلى أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016م، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مضيفةً أن الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة المركبة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.



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