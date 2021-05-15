شكرا لقرائتكم الجمارك: للمواطن الحق في استيراد سيارتين فقط خلال السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15
الجمارك: للمواطن الحق في استيراد سيارتين فقط خلال السنة
آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ للمواطن الحق في استيراد سيارتين فقط خلال السنة (12 شهرًا).
مركبتان:
ورد حساب اسأل الجمارك التابع للهيئة على موقع تويتر على استفسار في هذا الشأن وقال إن لكل مواطن الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرًا)، ويتم احتسابها من تاريخ شراء المركبة الأولى.
الرسوم الجمركية:
ولفتت إلى أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016م، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مضيفةً أن الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة المركبة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
شارك الخبر
شارك الخبر