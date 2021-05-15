شكرا لمتابعة خبر عن صندوق الاستثمارات يعلن آخر موعد لاستقبال طلبات الالتحاق في برنامج تطوير الخريجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أوضح صندوق الاستثمارات العامة أن آخر موعد لاستقبال طلبات الالتحاق قي ‎برنامج تطوير الخريجين هو اليوم ١٥ مايو .

وينظم صندوق الاستثمارات العامة هذا البرنامج بالشراكة بين أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة وبعض الجامعات والمعاهد المعروفة على المستوى العالمي.

ويعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير عالمية المستوى، تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتتواكب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.