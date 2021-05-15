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الضمان الصحي يوضح موعد تغطية تأمين السفر لمخاطر كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّه مجلس الضمان الصحي، بالحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة على الأقل.

و قال المجلس: احرص على الحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قبل موعد رحلتك بـ ٢٤ ساعة كحد أدنى.

وأضاف المجلس أن التأمين متاح لجميع المواطنين وإلزامي لمن هم دون 18 عامًا، مشيرًا إلى أن حالة التأمين ستظهر على تطبيق توكلنا.

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