شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي يوضح موعد تغطية تأمين السفر لمخاطر كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّه مجلس الضمان الصحي، بالحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كورونا المستجد قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة على الأقل.

و قال المجلس: احرص على الحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قبل موعد رحلتك بـ ٢٤ ساعة كحد أدنى.

وأضاف المجلس أن التأمين متاح لجميع المواطنين وإلزامي لمن هم دون 18 عامًا، مشيرًا إلى أن حالة التأمين ستظهر على تطبيق توكلنا.