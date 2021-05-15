شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن قيمة المبالغ التي تصرف للباحثين عن عمل في النظام الجديد وشروط القبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الوزراء، اليوم، عن قيمة المبالغ التي تصرف للباحثين عن عمل في النظام الجديد وشروط القبول.

وأوضح أنه سيتم صرف مبلغ الإعانة للباحثين عن عمل لمدة 15 شهرًا، على النحو التالي:

- الأربعة أشهر الأولى: 2000 ريال لكل شهر.

- الأربعة أشهر الثانية: 1500 ريال لكل شهر.

- الأربعة أشهر الثالثة: 1000ريال لكل شهر.

- الثلاثة أشهر الأخيرة: 750 ريال لكل شهر.

ونوه بأن شروط الحصول على إعانة الباحث عن عمل تتضمن ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.

3- أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.

4- ألَّا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (أربعين) سنة.

5- ألَّا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

6- ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.

7- ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

8- ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

9- ألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

10- ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

11- ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

12- ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.