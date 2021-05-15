تفاعلًا مع بلاغ مواطن.. ضبط قائد مركبة مخالف في تبوك

أوضح المرور السعودي، القبض على قائد مركبة مخالف في منطقة تبوك، سار عكس اتجاه السير، مشيرًا إلى أنَّه تم إحالته الى الهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنَّه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إنَّ قائد المركبة المخالف سار عكس اتجاه السير في تبوك، مطالبًا باتخاذ اللازم حياله.

@eMoroor

بتبوك سيارة من نوع كورولا 2020 عكس اتجاه سير عيني عينك، رقم اللوحة موجود ونتمنى منكم اتخاذ اللازم معه . . . pic.twitter.com/cONUhdhenR — مجاهد العامر (@mujahidalamer) May 14, 2021

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