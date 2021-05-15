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تفاعلًا مع بلاغ مواطن.. ضبط قائد مركبة مخالف في تبوك

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الرياض - محمد عبدالله - إحالته للهيئة المرورية

أوضح المرور السعودي، القبض على قائد مركبة مخالف في منطقة تبوك، سار عكس اتجاه السير، مشيرًا إلى أنَّه تم إحالته الى الهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنَّه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إنَّ قائد المركبة المخالف سار عكس اتجاه السير في تبوك، مطالبًا باتخاذ اللازم حياله.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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