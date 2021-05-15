بناء على توصيات أمنية.. إغلاق منتزه الردف بالطائف «احترازيا»

أعلنت أمانة محافظة الطائف، عن إغلاق منتزه الردف، وذلك بسبب زيادة أعداد الزوار والمتنزهين، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أمانة الطائف –عبر تويتر- أنه بناءً على توصيات الجهات الأمنية، أغلقت أمانة الطائف، منتزه الردف احترازياً، وذلك بسبب زيادة عدد الزوار والمتنزهين.

يذكر أن منتزه الردف العام، يتضمن العديد من المساحات الخضراء الشاسعة، وبركة مياه اصطناعية يعلوها جسر حجري مقوس، كما يتضمن المنتزه بعض المنحوتات العشبية المختلفة.

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