سفارة المملكة في أثينا تصدر 7 توجيهات للمسافرين إلى اليونان

نوهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا، اليوم الجمعة، باشتراطات السفر إلى جمهورية اليونان.

وفي بيان لها، قالت: تود السفارة إحاطة المواطنين بشأن اشتراطات السفر إلى جمهورية اليونان على النحو التالي:

ـ القادمون لجمهورية اليونان من المواطنين السعوديين معفيون من الحجر الصحي بعد ١٥ مايو ٢٠٢١م.

- المحصن الذي أتم الجرعتين يتطلب إرفاق ما يثبت حصوله للقاح لتقديمه إلى لجهات المختصة عند وصوله إلى منفذ الدخول في المطار أو أي منفذ آخر.

- الذي سبق إصابته بـ«كورونا»، وتلقى الجرعة الأولى، وكذلك المحصّن بجرعة واحده يتطلب فحص PCR خلال ٧٢ ساعة.

ـ الطفل فوق سن ١٠ سنوات، يتطلب فحص «PCR» خلال ٧٢ ساعة.

- تعبئة النموذج الخاص بدخول اليونان عبر الموقع الالكتروني https://travel.gov.gr لكل شخص، ولجميع الحالات.

- تأمين السفر مطلب أساسي لإصدار التأشيرة من السفارة اليونانية بالرياض والقنصلية العامة بجدة.

ولفتت السفارة إلى أنه «قد تتغير المتطلبات والبروتوكولات الاحترازية بحسب مسار حالات الإصابة بكورونا في اليونان، ويُنصح بالتواصل مع السفارة اليونانية في الرياض أو القنصلية بجدة لأخذ آخر التعليمات وآلية الدخول إلى اليونان».

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