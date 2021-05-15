طقس ثالث أيام العيد.. أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت في ثالث أيام العيد، مشيرا إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات نجران وجازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض وحائل والشرقية والحدود الشمالية والجوف، قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضح مركز الأرصاد، ان حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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