

نيودلهي 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية 326123 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24372243 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 266229 حالة وفاة.

// انتهى //

08:55ت م

0024



نيودلهي 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية 326123 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و3879 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24372243 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 266229 حالة وفاة.// انتهى //08:55ت م0024

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 326123 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.