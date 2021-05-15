شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نجاة طفل بأعجوبة بعدما جرفته الأمواج وهو يسبح في شاطيء بيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع تويتر لحظة انجراف طفل وهو يسبح في شاطئ بيش بسبب الأمواج، وكاد أن يموت غرقًا.

وبين مقطع الفيديو الطفل وهو يصارع الموت بعد أن جرفته الأمواج إلى مسافة بعيدة عن الشاطئ وهو يسبح.

وكشف المقطع، الذي وثقه أحد الأشخاص من مرتادي الشاطئ ردة فعل سريعة من شبان كانوا يسبحون في الشاطئ؛ حيث استطاع أحدهم أن يسبح بسرعة وينتشله من أسفل الأمواج وينقذه من الغرق.