شكرا لمتابعة خبر عن رحالة يحذر: هناك دول موبوءة تدفع لشركات السياحة للترويج لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الرحالة ربيع الشمراني، من الانجراف وراء عروض شركات السياحة، خاصة في ظل الوضع الراهن نظرا لتفشي فيروس كورونا

وقال الشمراني خلال قناة "الإخبارية" :"الكثير يطالبوني برحلة جماعية لدولة ما، وأقول لهم لا أستطيع".

وتابع: "أنا شخصيًا إذا فكرت في السفر سأسافر بمفردي نظرا للوقت الحساس الذي نمر به بسبب تفشي فيروس كورونا"، مشيرا لتفشي السلالة الهندية في عدة بلدان.

وأضاف: "الوضع غير مطمئن وأنصح الناس بالتريث، لا تنجرفوا وراء الإعلانات التي تنشرها شركات السياحة".