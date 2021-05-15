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#السعودية تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة بشأن #فلسطين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

#السعودية تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة بشأن #فلسطين

متابعات الخليج 365 - واس

اجتمع معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مع وفد الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لهذا الشهر، حيث تقود المملكة تحركًا عربيًا بشأن فلسطين.
وتهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات.
حضر الاجتماع من جانب الوفد مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت ولاتزال من أوائل الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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