السعودية اليوم / مصر تسجل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 65 حالة



القاهرة 03 شوال 1442 هـ الموافق 15مايو 2021 م واس

سجلت مصر أمس, 1197 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا 243317 من ضمنهم 179817 حالة تم شفاؤها، و 14206 حالة وفاة.

// انتهى //

04:39ت م

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القاهرة 03 شوال 1442 هـ الموافق 15مايو 2021 م واسسجلت مصر أمس, 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 56.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا 243317 من ضمنهم 179817 حالة تم شفاؤها، و 14206 حالة وفاة.// انتهى //04:39ت م0021

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