شكرا لقرائتكم خبر عن "العيدية".. ركيزة أساسية لدى الأطفال في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد أيام العيد من أجمل أيام السنة فيترقبها الصغير والكبير لما فيها من أنس وفرح، وتتعدّد مظاهر الاحتفال بالعيد عند الأطفال ما بين الأهل والأقارب حيث يستقبلهم كبار السن بالابتسامة والهدايا العينية والمادية طيلة أيام العيد وخاصة عيد الفطر .

عدسة "واس" بالمدينة المنورة رصدت خلال يومي العيد الأول والثاني فرحة الأطفال وبهجتهم لأخذهم" العيدية " التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسببا رئيسيا لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.