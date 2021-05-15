السعودية اليوم / الدول الأفريقية تحصل على أكثر من 38 مليون جرعة لقاح ضد كورونا



اديس ابابا 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الدول الأفريقية حصلت على 03ر38 مليون جرعة لقاح ضد فيروس

وأفاد المركز في بيان له اليوم، بأنه جرى إعطاء 4ر22 مليون جرعة ضد كوفيد-19، من بين أكثر من 03ر38 مليون جرعة حصلت عليها الدول الأعضاء.

يُذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا وصلت حتى الآن إلى 4660304 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 125404, فيما تعافى 4219117.

// انتهى //

01:50ت م

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اديس ابابا 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الدول الأفريقية حصلت على 03ر38 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن.وأفاد المركز في بيان له اليوم، بأنه جرى إعطاء 4ر22 مليون جرعة ضد كوفيد-19، من بين أكثر من 03ر38 مليون جرعة حصلت عليها الدول الأعضاء.يُذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا وصلت حتى الآن إلى 4660304 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 125404, فيما تعافى 4219117.// انتهى //01:50ت م0015

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