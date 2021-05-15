شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يختتم توزيع زكاة الفطر في الأردن والصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمس الأول مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك على الأسر الأردنية العفيفة وأسر اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في جميع المناطق الأردنية.

وتم خلال المشروع توزيع زكاة الفطر من الأرز، استفاد منها 24.855 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع زكاة عيد الفطر المبارك في الأردن لعام 1442.

من جهة أخرى اختتم المركز مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 في الصومال.

وجرى خلال المشروع توزيع 22.857 كيسا من الأرز تزن 458 طنا، استفاد منها 137.142 فردا، في مدن جالكعيو، جروي، بوصاصو، ومحافظات برتينلي، بعادوين، جلدغب، والقرى القريبة في ولاية بونتلاند.

كما وزع في مدن هرجيسا وبرعو، ومخيمات النازحين في مناطق سلحلي وملولي وناساهبلود وأفلح وبرواقو وغيرها في صوماليلاند.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة أن المشروع استفاد منه النازحون والمتضررون في القرى والمناطق النائية في ولاية بونتلاند وفي مخيمات النازحين في صوماليلاند، حيث شكلت عدة لجان لتوزيع الزكاة والعمل على وصولها لمستحقيها بوقتها في جميع المناطق المستهدفة والبالغة 21 منطقة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع زكاة الفطر لشهر رمضان المبارك للمحتاجين في مختلف الدول والشعوب حول العالم.