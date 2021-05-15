شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لليمنيين في عبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 أبريل الماضي في عيادة الطوارئ 3 مستفيدين، وعيادة الباطنية 82 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف 81 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات.

كما صُرفت الأدوية لـ 88 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، كما نُفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.