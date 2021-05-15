شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأحمد ينقل تحيات القيادة لرئيس بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم السفير فوق العادة والمفوض لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أمس الأول أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة مينسك.

ونقل السفير الأحمد عقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للرئيس البيلاروسي وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافيه وللشعب البيلاروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس البيلاروسي من جانبه عن تقديره لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات. كما عبر الرئيس البيلاروسي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير الأحمد في أداء عمله.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي وعدد من كبار المسؤولين.