شكرا لقرائتكم خبر عن 927 إصابة بكورونا.. واللقاحات تصل لـ 11.2 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد مثل: ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ؛ وحفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

في السياق نفسه، أعلنت الوزارة، أمس، إحصائية مستجدات الفيروس في المملكة، تضمنت تسجيل 927 إصابة مؤكدة، وتعافي 1608حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8551 حالة، منها 1323 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 431432 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 415747 حالة. وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل 12 حالة وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7134 حالة، بينما وصل عدد جرعات لقاحات كورونا إلى 11206688 جرعة، كما تم إجراء 56495 فحصًا مخبريًّا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.