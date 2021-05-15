شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ ومطارات المملكة تتأهب لـ «صافرة الانطلاق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقنيات حديثة وكوادر بشرية مدربة

جاهزية الجوازات والبوابات وإجراءات المغادرة

مسارات جديدة بالمطارات لتيسير الحركة

البحرين تستقبل السعوديين بحملة ولهنا عليكم

بدأ العد التنازلي لانطلاق أولى رحلات الطيران الدولية وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية لحركة سفر المواطنين، في الواحدة من صباح بعد غد الإثنين، الخامس من شهر شوال الجاري 17 مايو 2021م، وسط استعدادات متكاملة بالمطارات والمنافذ، وضوابط وقائية سواء للقادمين إلى المملكة أو المغادرين، حددتها الجهات المسؤولة، لمواجهة انتشار عدوى «كورونا».

جسر الملك فهد

ووقف مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف النفيعي، على استعدادات إدارة جوازات جسر الملك فهد، والتي شملت مرافق المنفذ «القدوم والمغادرة»، واطلع على آلية تجهيز 10 مسارات جديدة تساعد بشكل كبير على تسهيل حركة المسافرين، وجرى تجهيز وتشغيل وحدة مراقبة تلفزيونية جديدة مدعومة بكوادر بشرية مدربة تؤدي دورها في مراقبة تنظيم وإنتاجية العمل وترتبط مباشرة بمدير جوازات المنطقة.

وأكد لمنسوبي ومنسوبات جسر الملك فهد، ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ التدابير الوقائية كافة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مثمنا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.

استعدادات المطارات

كما اطلع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني م. صالح الجاسر، على استعدادات مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذ من تدابير، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعدادا لعودة السفر الدولي.

وتجول م. الجاسر خلال الزيارة في صالات السفر ومناطق إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، واطلع على جاهزية الجوازات والمسارات وإجراءات المغادرة الدولية، والانتقال بالقطار الآلي لمنطقة المغادرة الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على البوابات الجديدة، ومنطقة مركز النقل الأكواريوم.

البحرين

وألغت مملكة البحرين فحص فيروس كورونا «PCR» للمطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون، من خلال إبراز الشعار الأخضر في التطبيقات الرسمية المعتمدة، أو شهادة التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة لديهم، دون الحاجة لتطبيق الحجر الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية من 6 -17 سنة وغير المطعمين والمتعافين.

أما فيما يخص المطعمين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأمريكا وكندا، فتقبل شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول مع تزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، مع إجراء فحص «PCR» عند الوصول وفي اليومين الخامس والعاشر، والعزل الذاتي لحين الحصول على النتيجة.

تنسيق مشترك

وعقدت الجهات المختصة على جسر الملك فهد بالجانبين السعودي والبحريني، مؤخرا، اجتماعات دورية للتنسيق حول إجراءات عودة السفر بين المملكتين، وتشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات اللازمة، التي تضمن سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

مبادرات سياحية

إلى ذلك، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استكمال جاهزية تنسيقها مع المنشآت السياحية البحرينية المختلفة لاستقبال تدفق الزوار مع حلول عيد الفطر المبارك، وبخاصة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات صحية لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بكل حذر واعتماد تدابير وقائية تسهم في تحصين المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أنها تتوقع زيادة في حجم تدفق الزوار خلال المرحلة المقبلة من مختلف منافذ الدخول للبحرين، لا سيما من خلال منفذ جسر الملك فهد، وبخاصة بعد رفع مستوى التنسيق الحكومي الصحي بين مختلف بلدان دول الخليج لاعتماد شهادات التطعيم والتعافي لتأمين دخول الزوار بكل سهولة ودون أي عوائق.

ولفتت الهيئة الى أنها أطلقت حملة «ولهنا عليكم» وركزتها من خلال منصات التسويق الرقمي مستهدفة زوار البحرين من المملكة العربية السعودية، إذ دشنت الحملة عبر حسابها بمنصتي «انستغرام» و«تويتر» «tourismbh»، وذلك للتعريف بمجمل الأنشطة السياحية والعروض، إضافة إلى المنشآت السياحية الجديدة في البحرين التي تم الانتهاء منها خلال العام الماضي 2020.

وأعلنت أن جائحة كورونا حالت بشكل كبير من التواصل الميداني فيما بين أهل البحرين مع أشقائهم بدول الخليج لا سيما بالمملكة العربية السعودية، وابتهاجا بعودة لقاء العائلة الكبيرة مع بعضها البعض فقد أعدت الهيئة لعروض ترحيبية رمزية بالأشقاء السعوديين من خلال إطلاق عرض ضوئي ببرج المراقبة على جسر الملك فهد، وتزيين بعض المباني الرئيسية في شوارع المملكة باللونين الأحمر والأخضر، مع عرض شعار الحملة على لوحات إعلانية داخل بعض المجمعات التجارية، وتقديم عدد من العروض في المملكة بما فيها منطقة خليج البحرين خلال الفترة من 17 وحتى 23 مايو.

الفئات المستهدفة

وحددت وزارة الداخلية الفئات المستهدفة من قرار رفع تعليق السفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد 19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

كما شملت الفئات المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، وكذلك المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر «كوفيد 19» خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر، ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.