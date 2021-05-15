شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم العاملين بالأنشطة الخدمية يختصر طريق «المناعة المجتمعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن تطبيق قرار فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة تتمثل في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها، ومحال الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، خطوة إيجابية وهامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفادي ظهور أي تفشيات قد تحدث خصوصًا مع هذه الأنشطة التي تقل فيها المسافة بين الأشخاص.

وأوضحوا في حديثهم لـ ”الخليج 365” أن وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لحماية المجتمع من حدوث أي تفشٍّ للفيروس، وتتعاون مع كافة القطاعات لوضع الخطط والبروتوكولات الصحية التي تضمن سلامة الجميع. مشيرين إلى أن تجاوب تلك القطاعات مع التوجهات الصادرة من الوزارة مؤشر إيجابي يسرع من تحصين المجتمع وانحسار الجائحة.

بيئة عمل آمنة محصنة

قال الاستشاري والأستاذ المساعد في الطب الوقائي والصحة العامة وعلم الأوبئة د. ماجد الثقفي: إن قرار فرض التحصين للعاملين في أنشطة المطاعم والحلاقة والصالونات النسائية يأتي تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا، إلى جانب السعي الحثيث من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات هذه الجائحة وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع ولتفادي تفشي الفيروس بأي من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، والعمل في بيئة آمنة صحيا، وفي نفس الوقت نعول كثيرًا على وعي المجتمع بكل أطيافه، وهو ما يحدث حاليًا من إقبال كبير على اللقاحات، خصوصًا أنه لا تقتصر فوائد أخذ اللقاح على الوقاية من المرض، بل تتعدى ذلك إلى شعور العاملين في بيئة العمل بالراحة لوجودهم في محيط آمن بحكم حصول الجميع على اللقاح، كما نشير هنا إلى أهمية الاستمرارية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصًا على ‏سلامة الجميع، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

خطوة هامة لعودة الحياة الطبيعية

أكدت استشاري الباطنة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى د. فاطمة الشهراني، أن القرار خطوة هامة نحو تفادي ظهور أي تفشيات قد تحدث خصوصًا مع هذه الأنشطة التي تقل فيها المسافة بين الأشخاص، إضافة إلى السعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات للوصول إلى الرقم المستهدف من الوزارة بتلقيح 70% من سكان المملكة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأضافت الشهراني إن وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لحماية المجتمع من حدوث أي تفشيات في الفيروس، وتتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية لوضع الخطط والبروتوكولات الصحية التي تضمن سلامة الجميع، وتجاوب تلك القطاعات مع التوجهات الصادرة من الوزارة مؤشر إيجابي يسرع من تحصين المجتمع وانحسار الفيروس - بإذن الله -، وأدعو كافة الجهات المعنية بالتعامل المباشر مع أفراد المجتمع بإلزام العاملين فيها بتلقي اللقاح المجاني الذي أثبت مأمونيته على الجميع.

التعاون ضرورة لحماية المجتمع

بيّن المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة د. محمد فلمبان، أن القرار يستهدف حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي ظهور أي تفشيات في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، كما أن أخذ اللقاح أو عمل فحص كورونا المستجد أسبوعيًا سيقي «بإذن الله» من العدوى، مضيفًا إن الهدف الآخر من هذا الإجراء هو توفير الحماية بقدر الإمكان للذين يعملون في بيئة تجعلهم أكثر عُرضة لخطر الإصابة، إضافة إلى أن وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، داعيًا الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بشكل عاجل والتعاون مع الوزارة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

منع ظهور «طفرات» مقاومة للقاح

أضاف استشاري الطب الباطني والمستشفيات د. علي بالحارث: «يومًا بعد يوم نزداد قلقًا وتخوفًا من طفرات وسلالات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 الذي أنهك وهز أقوى الأنظمة الصحية، ولقد أحدثت الجائحة أزمة صحية ليس لها مثيل علاوةً على خسائر بشرية هائلة - أفضت إلى إنهاك الأنظمة الصحية في العالم، ونشيد ونفتخر بقيادتنا الرشيدة في وضع القرارات الصارمة لمواجهة الجائحة، والحد من انتشار الفيروس بكافة الطرق وجعل صحة المواطن والمقيم أولًا، وتساعد خطوة وزارة الشؤون القروية والبلدية على زيادة عدد أفراد المجتمع المحصّنين والوصول إلى المناعة المجتمعية، ما يُسمى «مناعة القطيع»، واللقاحات تقي من المرض الشديد والدخول إلى المستشفيات، كما تولد استجابة مناعية موثوقة وآمنة الآثار الجانبية لا تتجاوز الشعور بالتعب والصداع وهو أمر طبيعي جدًا مقارنة بمضاعفات الفيروس على صحة الإنسان على المدى البعيد، هناك أدلة علمية دامغة على أن التطعيم هو الأفضل دفاعًا ضد هذه العدوى الخطيرة، ومَنْع فيروس كورونا من الانتشار والتناسُخ، وهما العمليتان اللتان تسمحان له بتكوين طفرات قد تكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات.

سبيل الوصول إلى بر الأمان

أشار المتخصص في أمراض الباطنة د. هيثم الشاولى إلى أن القرار يأتي ضمن خطة وزارة الصحة في تحصين الجميع حسب الأولوية للوصول إلى المناعة المجتمعية لانحسار تفشي الفيروس خصوصًا في هذه الأنشطة، موضحًا أن التطعيم مهم لحماية المجتمع من انتشار الجائحة، ومن تحورات الفيروس الخطيرة، متمنيًا من المجتمع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع مناحي الحياة اليومية، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى بر الأمان.