شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الشرقية.. فرحة والتزام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الواجهات البحرية والمتنزهات العامة والحدائق والشواطئ في الشرقية، إقبالًا كبيرًا من الزائرين والسائحين، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيّأتها أمانة المنطقة، ضمن الاستعدادات والتجهيزات التي وضعتها لعيد الفطر المبارك.

واستمتع المتنزهون بالمسطحات الخضراء والجو الممتع بالواجهات البحرية وسط وعي كامل بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» واستشعار المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف التدابير.

وعملت أمانة المنطقة على تهيئة جميع الحدائق والمسطحات الخضراء وتحديد الممرات وصيانة شبكات الري وإعادة صيانة ودهان جميع أسوار الحدائق، وكذلك صيانة ألعاب الأطفال وغسل المظلات بالحدائق العامة وصيانة ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة بالحدائق وصيانة الأرضية وترتيبها واستبدال كراسي بأخرى جديدة.