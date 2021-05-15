شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. أنشطة ترفيهية وسياحية توفر خيارات متنوعة للزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بلدية محافظة الخبر، المواطنين والمقيمين، إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والسياحية، التي توفر خيارات مناسبة للزوار والمتنزهين بقضاء وقت ممتع، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأشارت بلدية الخبر إلى منشأة «الخبر ووك»، المقامة على مساحة 11600م2، وتتميز بالإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث دون وجود لأعمدة إنارة في الموقع، وما يتيحه من فرص ممارسة رياضات الجري والمشي، إلى جانب ألعاب تنس الطاولة، والشطرنج، والمسرح، وألعاب الأطفال.

وأشارت إلى أن مساحة واجهة الخبر البحرية تزيد على 500 ألف م2، بما في ذلك البحيرات والنوافير وعناصر المشروع المكملة متمثلة في الزراعة وملاعب الأطفال والمشايات والممرات المخصصة للجري والجلسات البحرية.

وتابعت أن «بحيرة البط» تعد أحد أبرز معالم كورنيش الخبر الشمالي، وتقام على مساحة 9500م2، وتضم أكثر من 100 نوع من البط والوز وتمثل وجهة رئيسية لزوار الخبر.