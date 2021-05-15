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«التجمعات» تغلق مدينة ألعاب ترفيهية

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، مدينة ألعاب ترفيهية، لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد 19»، إضافة إلى رصد تجمعات بشرية تفوق العدد المسموح.

وأكدت البلدية متابعتها لكافة الأنشطة التجارية والاجتماعية، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

كانت بلدية وسط الدمام قد أغلقت 5 ورش في خضرية الدمام، وذلك بعد رصد ممارسات مخالفة للإجراءات الاحترازية من قبل العاملين، إضافة إلى وجود مخالفات وتجاوزات فنية من قبل أصحاب الورش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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