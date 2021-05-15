شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمعات» تغلق مدينة ألعاب ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، مدينة ألعاب ترفيهية، لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، إضافة إلى رصد تجمعات بشرية تفوق العدد المسموح.

وأكدت البلدية متابعتها لكافة الأنشطة التجارية والاجتماعية، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

كانت بلدية وسط الدمام قد أغلقت 5 ورش في خضرية الدمام، وذلك بعد رصد ممارسات مخالفة للإجراءات الاحترازية من قبل العاملين، إضافة إلى وجود مخالفات وتجاوزات فنية من قبل أصحاب الورش.