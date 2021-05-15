شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «شواطينا مغامرة واستكشاف» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الخدمات الاجتماعية بالجبيل، مبادرة «شواطينا مغامرة واستكشاف»، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك على شاطئ الفناتير، وشاطئ دارين.

وتستهدف المبادرة تقديم أنشطة ترفيهية بحرية جاذبة لقاطني وزوار مدينة الجبيل الصناعية، وتشمل عدة فعاليات، منها: الدبابات والمسحوبات البحرية والباراشوت والفالاي بورد والدبابات البرية والسيارات الكهربائية على شاطئ الفناتير، وفعالية ركوب الخيل على شاطئ دارين.