شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبات تمارس «التفحيط» والسير بدون لوحات أمامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط مرور محافظة القطيف، عددًا من المركبات، ارتكب أصحابها عدة مخالفات، منها «التفحيط، والسير بدون لوحات أمامية»، مؤكدًا إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وألقت شرطة محافظة القطيف، القبض على 5 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد ممارستهم للتفحيط، وقطع الإشارة المرورية وإغلاق أحد الشوارع بمركباتهم، وضبطت مركبتان ودراجتان ناريتان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى هيئة الفصل والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.