السعودية اليوم / تونس تسجل 457 إصابة بفيروس كورونا



تونس 02 شوال 1442 هـ الموافق14 مايو 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, 457 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم, إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 11727، فيما بلغ مجموع عدد الإصابات 325280 .

// انتهى //

23:29ت م

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تونس 02 شوال 1442 هـ الموافق14 مايو 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم, إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 11727، فيما بلغ مجموع عدد الإصابات 325280 .// انتهى //23:29ت م0105

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