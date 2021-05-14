السعودية | المركز الوطني للفعاليات يُطلق حملة “عيد ينعاد عليكم”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركز الوطني للفعاليات يُطلق حملة “عيد ينعاد عليكم” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 ثواني - 11:58 مساءً, 14 مايو 2021 م
المناطق - الرياض
أطلق المركز الوطني للفعاليات حملته في عيد الفطر بعنوان: “عيد ينعاد عليكم”. وذلك احتفالاً بإطلاق أعمال المركز رسمياً، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بمجالاته كافة في المملكة .
وتأتي الحملة ضمن جهود المركز لمشاركة المجتمع فرحة العيد، وإضفاء أجواء مميزة، تتخلها السعادة والفرح للجميع وبث الروح الإيجابية.