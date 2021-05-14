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السعودية | المركز الوطني للفعاليات يُطلق حملة “عيد ينعاد عليكم”

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 ثواني - 11:58 مساءً, 14 مايو 2021 م

المناطق - الرياض

أطلق المركز الوطني للفعاليات حملته في عيد الفطر بعنوان: “عيد ينعاد عليكم”. وذلك احتفالاً بإطلاق أعمال المركز رسمياً، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بمجالاته كافة في المملكة .
وتأتي الحملة ضمن جهود المركز لمشاركة المجتمع فرحة العيد، وإضفاء أجواء مميزة، تتخلها السعادة والفرح للجميع وبث الروح الإيجابية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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