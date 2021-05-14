شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة حول فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مع وفد الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لهذا الشهر، حيث تقود المملكة تحركًا عربيًا بشأن فلسطين.

وتهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات.

حضر الاجتماع من جانب الوفد مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

الجدير بالذكر أن المملكة كانت ولاتزال من أوائل الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.