وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 3 قطع أراضٍ وصرف التعويضات خلال سنتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر يوم الجمعة 14/5/2021 قرار وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، رقم (01-6166-1442) بتاريخ 20 /09/ 1442هـ بشأن نزع ملكية أجزاء من 3 قطع في المخواة لصالح شركة الكهرباء السعودية.

قرار وزير الطاقة

وتضمن قرار وزير الطاقة ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطع الأراضي التالية:

• قطعة الأرض رقم (7) المملوكة بموجب الصك رقم (472302004460) وتاريخ 11 /01/ 1442هـ، بمساحة قدرها (436٬33م2) أربعمائة وستة وثلاثون متراً مربعاً وثلاثة وثلاثون بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض رقم (8) المملوكة بموجب الصك رقم (372302004472) وتاريخ 12 /01/ 1442هـ، بمساحة قدرها (692٬07م2) ستمائة واثنان وتسعون متراً مربعاً وسبعة بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض رقم (9) المملوكة بموجب الصك رقم (372302004498) وتاريخ 15 /01/ 1442هـ، بمساحة قدرها (951٬15م2) تسعمائة وواحد وخمسون متراً مربعاً وخمسة عشر بالمائة من المتر المربع.

الواقعة بالمخطط رقم (ب/خ/173/المعدل) في حي سيال بمحافظة المخواة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية قدرها (2079٬55م2) ألفان وتسعة وسبعون متراً مربعاً وخمسة وخمسون بالمائة من المتر المربع، حسب القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

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