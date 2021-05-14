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عروض الضوء تتواصل في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

عروض الضوء تتواصل في جدة

بمناسبة عيد الفطر المبارك

متابعات الخليج 365 - واس

واصلت أمانة محافظة جدة اليوم فعاليات عروض الضوء في عدد من المواقع والميادين بالمحافظة؛ ضمن فعالياتها احتفالاً بعيد الفطر المبارك.
وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد بن عمر السلمي أن فعاليات الأمانة التي انطلقت مساء أمس تستمر 3 أيام وتتضمن عرض” 3D” في ميدان النورس، وعروضا ضوئية في بوابات (طريق مكة – طريق المدينة الشرقية – طريق المدينة الغربية )، وفي دوار الجمل وميدان القناديل.

عروض الضوء

وأشار السلمي إلى أن الفعاليات شهدت حضورا من سكان وزوَّار محافظة جدة وسط إجراءات احترازية يجري تطبيقها للوقاية من فيروس والحد من انتشاره استمتعوا خلالها بمشاهدة عرض لشاشات تفاعلية في الميادين وواجهات عدد من المباني التجارية ومعالم المحافظة نالت استحسان الجميع .

عروض الضوء
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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