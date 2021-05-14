شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح موقف المصاب بالتصلب اللويحي من تناول لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، موقف المصاب بالتصلب اللويحي من تناول لقاح كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة أنه يمكن للمصاب بالتصلب اللويحي أخذ لقاح كورونا، مؤكدة أنه يجب استشارة الطبيب.

وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت في وقت سابق موقف المصابين بأمراض تخثر أو سيولة الدم من تناول لقاح كورونا المستجد.

وذكرت أن المصابين بأمراض نزيفية أو من يُشتبه إصابتهم بنقص شديد في الصفائح الدموية، يتم إعطاء اللقاح لهم، مع الحرص على المراقبة لمدة 30 دقيقة بعد أخذ اللقاح.