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:النيابة العامة" توضح عقوبة تهريب المفرقات أو صنعها أو المتاجرة بها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها إلا بتصريح من الوزارة، أو تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.

وأضافت أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها يتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وتختص النيابة العامة، بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.

ونوهت بأن المفرقعات، عبارة عن مركب كيميائي، وهي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل "الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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