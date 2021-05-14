شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات الدخول إلى المملكة عبر جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مساء اليوم الجمعة، إجراءات الدخول إلى المملكة.

وذكرت أن الاشتراطات الصحية المتبعة حاليًا للقادمين إلى المملكة تنص على أن الدخول لا يتطلب إجراءات إضافية لجميع حاملي الجنسية السعودية.

وأضافت أن دخول الجنسيات الأخرى يتطلب وجود فحص «PCR» بصلاحية 72 ساعة من وقت أخذ العينة، منوهة بأنه سيتم الإعلان عن أي تحديث للإجراءات الصحية حال صدورها من الجهات الرسمية.