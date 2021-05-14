شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ضبط معملين مخالفين لصناعة الجبس داخل حي سكني بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ضبطت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة معملين لصناعة الجبس داخل حي سكني وورشة ميكانيكا مخالفة وغير مرخصة.

وذكر وكيل بلدية المعابد الفرعية، سامي النفيعي، أن المواقع المضبوطة غير مرخصة وتفتقر لأدنى وسائل السلامة.

وأكد أنه تم إغلاق المواقع فوراً ومصادرة كمية من المواد الخام، وتسليم العمالة المخالفة للجهات ذات الاختصاص، واستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.