شكرا لمتابعة خبر عن السماح بعودة تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي واقتصار دخول الزبائن على المحصنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها من هيئة الصحة العامة (وقاية) في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذكرت أنه يشترط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارا من 5 شوال، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.

وأضافت أنه يشترط اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، فضلاً عن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

بالإضافة إلى ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء، داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى، وذلك بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة.