شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري يكشف أثر المسكنات على فعالية لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، حسام عناني، على الدراسة التي تدعي أن استخدام المسكنات قبل تلقي لقاح كورونا يؤدي إلى انخفاض نسبة استجابة الجسم للقاح.

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن بعض أنواع المسكنات تعمل على بطء الحالة الالتهابية في الجسم، أو ما يسمى بردة الفعل التي تؤدي إلى المناعة ضد الفيروسات، لذلك لا يجب على من يتلقى لقاح كورونا أخذ المسكنات بدون استشارة الطبيب.

ونصح الاستشاري بأن يتواصل المرء مع الطبيب لتحديد نوع الأدوية التي تخفف من الأعراض التي تظهر عليه عقب تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، لافتا إلى أن تجاهل هذه الأعراض من الممكن أن يترتب عليها عواقب وخيمة.