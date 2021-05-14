شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. موعد افتتاح شاشات عرض سينمائية في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تشهد مدينة بريدة قريباً انطلاق 6 شاشات سينمائية، منها شاشة تعد من أكبر الشاشات السينمائية.

ومن المقرر، وفقا لـ"الإخبارية"، افتتاح هذه الشاشات خلال الأسبوعين القادمين، حيث سيكون عدد المقاعد يتجاوز 800 مقعد مخصصة لرواد السينما.

كما سيتم افتتاح صالات سينمائية في عنيزة والرس خلال الأيام القادمة، ليرتفع بذلك شاشات العرض السينمائية في مناطق المملكة إلى أكثر من 109 شاشة لدعم صناعة الأفلام السينمائية وخلق فرص وظيفية.