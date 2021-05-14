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وزير الخارجية: ندين ممارسات الإسرائيلية وندعو لحل عادل للقضية الفلسطينية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وشدد، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على ضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية،داعيا إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد على ضرورة أن يكون هذا الحل يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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