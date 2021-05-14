شكرا لمتابعة خبر عن قبل 18 عام نظره طموحه للمستقبل تتحقق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلطان الهوير (صدى):

نظرة نحو المستقبل وتطلّع وآمال تتحقق في الطريق نحو ٢٠٣٠.

في مقالة للكاتبة الأستاذة /منيرة سعد الهليل نظام التقاعد وضعف التنسيق ضاعف البطالة.

ولقد وضعت بعضاً من الحلول للحد من البطالة والتمكين والتوظيف لطاقات الشباب للخوض في سوق العمل والتطوير والإنتاج.

واليوم قرار مجلس الوزراء في صرف مكافئة اعانة للباحثين عن عمل هو دعم سخي وخطوة مهمة ولفته كريمة من قيادتنا الرشيدة الحكيمة وحرصها على توظيف طاقات الشباب وتسخير وتذليل الصعاب في طريقهم وعمل حركة في الاقتصاد للحد من البطالة.