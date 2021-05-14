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«الضمان الصحي» يوجه بتغطية تأمين السفر لمخاطر كورونا قبل الرحلة بـ24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - متاح للجميع وإلزامي لمن هم دون الـ18 عامًا..

وجّه "مجلس الضمان الصحي"، اليوم الجمعة، بالحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس " المستجد" قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة على الأقل. 

وفي بيان عبر حسابه على "تويتر"، قال المجلس: احرص على الحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قبل موعد رحلتك بـ ٢٤ ساعة كحد أدنى.

وأفاد المجلس، أن "التأمين متاح  لجميع المواطنين وإلزامي لمن هم دون 18 عامًا"، مشيرًا إلى أن حالة التأمين ستظهر على تطبيق توكلنا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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