«الضمان الصحي» يوجه بتغطية تأمين السفر لمخاطر كورونا قبل الرحلة بـ24 ساعة

وجّه "مجلس الضمان الصحي"، اليوم الجمعة، بالحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس "كورونا المستجد" قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة على الأقل.

وفي بيان عبر حسابه على "تويتر"، قال المجلس: احرص على الحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قبل موعد رحلتك بـ ٢٤ ساعة كحد أدنى.

وأفاد المجلس، أن "التأمين متاح لجميع المواطنين وإلزامي لمن هم دون 18 عامًا"، مشيرًا إلى أن حالة التأمين ستظهر على تطبيق توكلنا.

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