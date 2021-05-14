السماح بعودة تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي.. إليك الاشتراطات الصحية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن صدور البروتكولات الخاصة السماح بعودة الشيشة والمعسل في المقاهي الحاصلة على الرخص والتصاريح من البلدية لهذا النوع من الأنشطة، وذلك ابتداءً من اليوم الخامس من شهر شوال الموافق 17 من شهري مايو 2021.

وصدرت البروتوكولات والاشتراطات الصحية لعودة تقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي والتي تتمثل في الوجوب على جميع العاملين المتواجدين في المقهى أن يكونوا محصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

وفي حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها عن سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 /11/1442هـ بتواجد العاملين غير المحصنين في المقهى، بالإضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

واشتملت البروتوكولات على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (٣ متر) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

وتضمنت البروتوكولات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل إذا كانت مصممة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفة، بجانب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.

وأكدت البروتوكولات على الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة عن خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط ولا تعطى لشخص آخر في نفس اليوم، كما شددت على اتباع الاجراءات الوقائية العامة لمن يحضر الشيشة أو الأدوات الخاصة بهم مثل الخرطوم، مضيفة أنه يجب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي لترك مسافة متر ونصف ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب، مع الالتزام بلبس الكمامة أثناء التنقل وعند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى.

كما بينت أنه يمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجربة والتأكد من جودتها، كما يجب تزويد المحلات بكاميرات مراقبة CCTV عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية وتقديم التسجيلات في حال تم طلبها من قبل الجهات الرقابية، مع وضع ملصقات تحذيرية على الطاولات والمداخل توضح خطورة التدخين في نقل كوفيد-١٩، كما يتم اتباع الارشادات العامة الاخرى الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

كما تؤكد الوزارة أهمية عدم تقديم الخدمة إلا من قبل المحلات المرخصة بتقديم منتجات التبغ مع الالتزام بجميع الاشتراطات البلدية والاجراءات الاحترازية الوقائية.