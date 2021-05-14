بالفيديو.. الزعاق: نعيش آخر اقترانات القمر بـ«الثريا».. حرارة شديدة وشعور بالملل

أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أننا نعيش آخر اقترانات القمر بـ«الثريا»، وفيه تشتد الحرارة ونشعر معه بالسأم والملل.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الزعاق: أهم الاقترانات ستة.. تبدأ بـ"القران الحادي" مع بداية البرد الفعلي، وتنتهي بـ"القران الحادي" مع بداية الحر الفعلي.

وفي فيديو، عبر حسابه على «تويتر»، قال الزعاق: «إقران حادي على الماء ينادي».. هكذا كان يقول أهالينا إذا وقعت "الثريا" بجانب القمر في اليوم الأول من الشهر الهجري، فذاك أمارة وعلامة على بداية الحر الفعلي، وفيه ينتقل العرب من مراعيهم إلى موارد المياه.

وأضاف: بانتهاء "إقران حادي" تنتهي أهم الاقترانات الستة، والتي تبدأ بالاقتران الحادي، والمقصود به الحادي عشر من الشهر الهجري، وتنتهي بالاقتران الحادي أيضًا، ويقصدون به أول الشهر الشهري، ولذلك قالوا "إقران حادي على الماء منادي"؛ حيث ترتفع فيه درجات الحرارة، وتحس الأجسام بالسأم والملل.

نعيش آخر اقترانات القمر بالثريا

فأهم الاقترانات ستة

تبدأ بالقران الحادي مع بداية البرد الفعلي

وتنتهي بالقران الحادي مع بداية الحر الفعلي

pic.twitter.com/POttbQ0qWk — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 14, 2021

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