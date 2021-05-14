مؤسسة «جسر الملك فهد» توضح إجراءات دخول المملكة للسعوديين والأجانب

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الجمعة، إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، أوضحت «المؤسسة» الاشتراطات الصحية للقادمين إلى المملكة عبر منفذ جسر الملك فهد، والمتبعة حاليًا.

وأكدت «المؤسسة» أن «الدخول لا يتطلب إجراءات إضافية لجميع حاملي الجنسية السعودية»، لافتة إلى أن دخول الجنسيات الأخرى يتطلب وجود فحص «بي سي آر» بصلاحية 72 ساعة من وقت أخذ العينة.

وأشارت «المؤسسة» إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديث للإجراءات الصحية حال صدورها من الجهات الرسمية.

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