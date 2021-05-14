بالفيديو.. القبض على 8 مواطنين ومقيم تباهوا بتهديد سلامة مستخدمي الطرق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 8 مواطنين ومقيم يمني قاموا بحمل ونقل سوائل بترولية قابلة للاشتعال، وقيادة دراجات نارية بشكل يهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وفي بيان عبر «سناب»، قالت الداخلية: تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم من القبض على 8 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك لتورطهم بنقل وحمل سوائل بترولية قابلة للاشتعال، وقيادة دراجات نارية بشكل متهور ومخالف لقواعد السير، دون اكتراث لعواقب هذه الأفعال وخطورتها على أمن وسلامة الآخرين، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الداخلية في بيانها: تم إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

"شرطة القصيم":



القبض على 8 مواطنين ومقيم يمني قاموا بحمل ونقل سوائل بترولية قابلة للاشتعال، وقيادة دراجات نارية بشكل يهدد سلامة مستخدمي الطريق. pic.twitter.com/0R4bhuVnCb — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 14, 2021

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