8 أشخاص يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور



صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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